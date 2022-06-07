شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش أزمة الترسيب بميناء الصيد بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، خلال اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم التزام المحافظة بتنفيذ توصية اللجنة بشراء كراكة لمعالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين (جونة التراكي).

واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، موضحا بأنه سبق وتقدم بالطلب بشأن إيجاد حلول لأخطاء الترسيب التي حدثت في مشروع مرسى الصيادين بالبحر الأبيض المتوسط، والذى بلغت تكلفته أكثر من 4 ملايين جنيه، وتم اكتشاف عيوب فنية به بعد الانتهاء من المشروع.

من جانبه عقب هشام عابدين، رئيس مجلس مدينة ادكو، أنه بالفعل كان هناك اتفاق على شراء الكراكة، من موازنة المحافظة، إلا أنه لم تتمكن المحافظة من ذلك في الخطة الحالية.

وأعلن أنه سيتم شراؤها من الخطة الاستثمارية الجديدة، مضيفا: "تم بالفعل إخطار الشركة المنفذة، وسيتم إنهاء إجراءات التكريك خلال 15 يوما".

كما ناقشت اللجنة، أيضا خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن منع وزارة الموارد المائية والري أصحاب المنازل المقامة على أراضي منافع الري بقرية المفتي الكبرى مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ من قيامهم بإحلالها وتجديدها.

كما ناقشت طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين محمد الصمودى، وهدي الطنباري، بشأن استعراض خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر.

وطلبا الإحاطة المقدمان من النائب السيد المنوفي، بشأن إدراج الترع الواقعة بقرى شرق النيل التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتأهيل المجاري المائية، ومعاناة أهالي قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من انخفاض منسوب المياه في الترع مما يهدد أراضيهم بالبوار.