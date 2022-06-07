تسجيل إصابات جديدة بجدري القردة في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات جديدة بجدري القردة وحالتي شفاء من المرض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

وذكرت الوزارة أن تسجيل الحالات الجديدة أتى وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأكدت الوزارة شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأوصت الوزارة “أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات”.

كما “طمأنت” الوزارة “أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية”.

وشددت على أهمية “أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية”.

وكانت الوزارة أعلنت رصد أول حالة جدري القردة، في أول إصابة تسجل في الخليج، في 24 أيار.