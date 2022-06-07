تركيا تبلغ روسيا: سنرد على التحركات المزعزعة لاستقرار الشمال السوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 7:27 مساءً

نقل مكتب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عنه قوله لنظيره الروسي سيرجي شويجو خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء إن تركيا سترد على التحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في شمال سوريا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه أنقرة لإجراء محادثات مع موسكو قبل هجوم متوقع في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن أكار قال لشويجو إن ” الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق في المنطقة ستلقى الرد المناسب كما أن وجود إرهابيين في المنطقة أمر غير مقبول”.

وأضافت أن أكار “ذكّر أيضا بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن هذه المسألة”.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل أسبوعين أن تركيا ستشن قريبا هجمات عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. ويعقد وزيرا الخارجية الروسي والتركي محادثات في أنقرة غدا الأربعاء.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي كان قد اكد أمس الاثنين عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان بأن قوات بلاده ستفعل ما يلزم ضد الإرهابيين شمالي سوريا، في الوقت المناسب.

وأوضح أكار أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا، تتمتع بالشفافية ومتوافقة مع القانون الدولي، مبينا أن بلاده تسعى لحماية مواطنيها وحدودها.

وجدد التأكيد أن أنقرة لن تسمح بأي ممر أو حزام إرهابي قرب حدودها الجنوبية، مشيرا في هذا السياق إلى العمليات العسكرية السابقة التي قامت بها القوات التركية في الشمال السوري بهدف القضاء على الممرات الإرهابية.

وتابع قائلا: “نواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم وإصرار، ونحترم وحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق ولا نطمع بأراضي أي دولة”.

وشدد أكار على أن أنقرة تسعى إلى مكافحة الإرهاب فقط، وأن “الأكراد والعرب إخوة للشعب التركي”.