الجزائر.. السجن 6 سنوات لصحفي “نشر أخبار كاذبة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 7:18 مساءً

دانت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، الثلاثاء، الصحفي إحسان القاضي، بالحبس النافذ لمدة ست سنوات، مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دينار (350 دولار) .

وجرت المحاكمة في هذه القضية التي رفعها وزير الاتصال الأسبق، عمار بلحيمر، بتاريخ 17 مايو الماضي، بعد سلسلة من التأجيلات، من بينها تأجيل النطق بالحكم في القضية مرتين.

ويحاكم القاضي بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية” و”التشويش على الانتخابات” و”فتح جراح المأساة الوطنية”.

ويُقصد بالمأساة الوطنية، الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وقتل فيها عشرات الآلاف.

وتتم محاكمة القاضي في قضية ثانية، يوم الأربعاء، بمحكمة ناث إيراثن، التابعة لمجلس قضاء ولاية تيزي وزو شرق الجزائر، حيث وضعه القاضي تحت الرقابة القضائية.