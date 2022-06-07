رئيس ترافيجورا العالمية يكشف عن توقعاته لسعر برميل النفط!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 7:17 مساءً

قال‭ ‬الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل ومن المنتظر أن تقفز إلى مستويات أكثر ارتفاعا هذا العام، متوقعا تدميرا للطلب بحلول نهاية العام.

وأبلغ جيريمي وير مؤتمرا في لندن أن نشاط شركته في روسيا انتهى بشكل أساسي، باستثناء كمية صغيرة من المنتجات المكررة التي يجري نقلها إلى أوروبا، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو عقابا لها على غزوها لأوكرانيا.

وقال وير “لقد خفضنا نشاطنا بشكل كبير. إنها (روسيا) تمثل ستة بالمئة تقريبا من مجمل أنشطتنا.”

يشار إلى أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء ارتفعت أكثر من 2.31 دولار أي 1.9 بالمئة إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بارتفاع 3.7 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الجمعة ومسجلا أعلى مستوى منذ التاسع من مارس. وكان أمس الاثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينهي العقدان شهر مايو على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.