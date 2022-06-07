“نكسات مكلفة”.. خطط تركيا بالشمال السوري “تُقلق” واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، موقف الولايات المتحدة من التهديدات التركية بتوسيع الحزام الأمني في شمال شرق سوريا، وتجنب التعليق على موقف قوات سوريا الديمقراطية، الذي أشار إلى إمكانية الاستعانة بالدفاعات الجوية للنظام السوري لحماية المنطقة.

وقال برايس في مؤتمره الصحفي، الإثنين: “لقد أكدنا أننا ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول النشاط العسكري المتزايد والمحتمل في شمال سوريا، ولا سيما تأثيره المحتمل على السكان المدنيين هناك”.

وأضاف “لقد واصلنا دعوتنا إلى الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار القائمة. وندين أي تصعيد يتجاوز هذه الخطوط. ومن الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار هذه، وتحترمها لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع”.

وأكد برايس أنه كان كان قد أوضح سابقاً “نقطة مفادها أننا نتوقع أن تفي تركيا بالالتزامات التي تعهدت بها في أكتوبر 2019 بما في ذلك الالتزام بوقف العمليات الهجومية في شمال شرق سوريا”.

وشدد على أنه “سيكون أي تصعيد جديد يتجاوز خطوط وقف إطلاق النار الحالية بمثابة نكسات مكلفة ليس فقط لجهودنا الجماعية لمواجهة داعش وجهود التحالف المناهض لداعش، ولكن أيضاً لجهودنا في تعزيز الاستقرار السياسي داخل سوريا”.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية لرويترز، الأحد، إن التحالف المدعوم من الولايات المتحدة سينسق مع القوات الحكومية السورية لصد أي غزو تركي لشمال البلاد، مضيفا أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية.

وكانت توعدت أنقرة بشن هجوم جديد على مناطق من شمال سوريا، تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة مسلحة تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.