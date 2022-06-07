كم تبلغ قيمة التعويضات لعائلات الجنود الروس المقتولين في أوكرانيا وسوريا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الإثنين، مرسوما ستتلقى بموجبه عائلات الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا وسوريا تعويضات مالية.

وتبلغ قيمة التعويض التي ستمنح لكل عائلة 5 ملايين روبل، أي ما يعادل 81 ألف دولار تقريبا.

وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية الروسية، أنه “في حال موت عسكريين يخدمون في الحرس الوطني وشاركوا في العملية الخاصة في أوكرانيا أو في مهام خاصة في سوريا، فإن أفراد أسرهم سيتلقون تعويضا قدره 5 ملايين روبل”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكان الرئيس الروسي قد وقع في أبريل مرسوما مشابها لحرس الحدود المتمركزين على حدود أوكرانيا، بالإضافة إلى “المتطوعين” الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع في نهاية آذار الماضي مقتل 1351 عسكريا على الأراضي الأوكرانية، رغم اعتقاد خبراء ومسؤولون غربيون أن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك الرقم.