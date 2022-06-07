شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من حيث المبدأ خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة، لأنه يخفض استهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها.

وأكد "عابد" أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية، مؤكدا أن الأنهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم.

ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن التشريع يستهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا.