شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات للنواب: نسعى لتوسيع سوق العمل بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة اتبعت نهج المشروعات الصغيرة تلك الدول التى أصبحت فى مصاف الدول الكبرى ومن ثم جاءت أهمية تلك المشروعات التى تعد قاطرة التنمية والصناعة الحقيقة لدورها فى دعم المنتج المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مباشر.

وأضاف مرعى، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون المشروعات حوافز وتيسيرات وتسهيلات لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن قطاع الإتصالات من القطاعات الواعدة.

ومن جانبه، قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاقتصاد الأمريكي 70% للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاقتصاد القائم على هذه المشروعات أكثر مرونة لقدرته على التكيف مع الأوضاع ومن هناك يبرز دور اللجنة وأهميتها ومردوده المجتمعى وأن المستقبل لا ينحصر على وظيفة ولكن فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة.

وتابع طلعت: "الشركات الصغيرة والمتوسطة وحركة رجال الأعمال لا بد أن ترتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيا كان هذا النشاط والمجال، والاستراتيجية الخاصة بالاتصالات تتمحور فى بناء القدرات الرقمية، الإبداع الرقمى، ثم التحول القمى.

وفيما يخص تشغل مراكز الإبداع فى هذا المجال القائم على الإبتكار ونقل الخبرات والقدرة على جذب شركات ومستثمرين أجانب فى الشركات الناشئة، إضافة للسعى على تسويق الشركات فى المحافل الدولية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، تلك المراكز التى تتيح للشباب التدريب على التخصصات الأكثر طلبا منها الذكاء الصناعى، البرمجة ، تحليل البيانات لاثقالهم بالخيرات اللازمة.

واستطرد وزير الاتصالات، نعمل على كيفية توسيع سوق العمل لتوفير فرص عمل كافية لكل الشباب الراغب فى الالتحاق بالعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم فكرنا فى المهنيين المستقلين، ومراكز الإبداع.