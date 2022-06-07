شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان إير» تفرض اختباراً غريباً على مسافرين من جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة جنوب إفريقيا، إنها "فوجئت" بقرار شركة طيران "ريان إير" الأوروبية منخفضة التكلفة، المتعلق بفرض اختبار للغة الأفريكانية على المسافرين، بغرض منع استخدام جوازات السفر المزورة.

وذكر متحدث في رد على الأسئلة من خلال البريد الإلكتروني، إن وزارة الشؤون الداخلية لديها مركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويمكن لشركات الطيران الاتصال به والتحقق من سلامة وثائق السفر في جنوب إفريقيا.

كما يمكن لشركة الخطوط الجوية أيضا الوصول إلى نظام يمكّنها من الكشف عن الركاب قبل مغادرتهم.

وبين المتحدث إنه "ليس من الواضح إلى أي مدى استخدمت شركة الطيران هذه الخدمات قبل اللجوء إلى هذا النظام المتأخر الخاص بجمع المعلومات".