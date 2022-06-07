شكرا لقرائتكم خبر عن فرض غرامة 5 ملايين دينار على قطع الأشجار في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أنها ستصادق على التخطيط الانمائي الشامل للعاصمة حتى 2030، مشيرة إلى فرض غرامة 5 ملايين دينار على كل من يقطع شجرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن أمين بغداد وجه بتأهيل المدن والابتعاد عن الروتين والعمل على تأهيل 155 شارعاً في العاصمة.

وأشار إلى أن "الأمانة بدأت بحملة تشجير خلال فترة 15 يوماً وأطلقنا عليها (بغداد تزرع)، لزراعة 10 آلاف شتلة"، مؤكدا أنه "تم فرض غرامة 5 ملايين دينار لكل من يقطع شجرة، وهناك خلية رصد في جميع المناطق".

وبين أن "الأمانة شكلت خلية أزمة مع مديرية ماء بغداد لحاجة بعض المناطق الى المياه"، مؤكداً "عدم وجود مشكلة في الماء بنسبة 80 بالمئة من مناطق العاصمة".