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أولمبي العراق إلى ربع نهائي آسيا بعد تجاوز الكويت

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-07 | 16:52

أولمبي العراق إلى ربع نهائي آسيا بعد تجاوز الكويت

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تمكن منتخبنا الاولمبي من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 3 – 1 ليتأهل بذلك الى ربع نهائي كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً في اوزبكستان.
وافتتح المباراة المنتخب الكويتي اولا عن طريق اللاعب يوسف الرشيدي في الدقيقة 13 من الشوط الاول ليدرك منتخبنا الاولمبي التعادل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب منتظر محمد ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وفي الشوط الثاني اضاف الليوث الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا، وفي الدقيقة 82 سجل اللاعب محمد الباقر الهدف الثالث للوطني العراقي.

وجرت المباراة اليوم الثلاثاء في ملعب ناساف في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات المجموعة B لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في أوزبكستان.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الاولمبي رصيده لخمس نقاط بالمركز الاول مؤقتاً بانتظار نتيجة استراليا والاردن اللذان يمتلكان كل منهم أربع نقاط.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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