أولمبي العراق إلى ربع نهائي آسيا بعد تجاوز الكويت

وافتتح المباراة المنتخب الكويتي اولا عن طريق اللاعب يوسف الرشيدي في الدقيقة 13 من الشوط الاول ليدرك منتخبنا الاولمبي التعادل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب منتظر محمد ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وفي الشوط الثاني اضاف الليوث الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا، وفي الدقيقة 82 سجل اللاعب محمد الباقر الهدف الثالث للوطني العراقي.وجرت المباراة اليوم الثلاثاء في ملعب ناساف في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات المجموعة B لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في أوزبكستان.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الاولمبي رصيده لخمس نقاط بالمركز الاول مؤقتاً بانتظار نتيجة استراليا والاردن اللذان يمتلكان كل منهم أربع نقاط.