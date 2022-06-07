شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على قرض معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان» لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان، ويتعلق المشروع بزيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان، وذلك عن طريق زيادة سعة المحطة إلى 800 م3/يوم من أجل تلبية احتياجات منطقة تجمعات المياه، الارتقاء بمستوى معالجة محطات الصرف الصحي من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الثلاثية إلى تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة، وسيمكن من إعادة استخدامها بشكل آمن في الزراعة، معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، ومن ثم المساهمة في تحسين العمل المناخى.

وأصبح مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة فى ظل تنامي الامتداد العمرانى في هذه المناطق.