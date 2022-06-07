شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش" نائب التنسيقية" يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان: تمثل عبئا على الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالغاء ضريبة الأطيان العقارية، والتي جاءت في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال "درويش"، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، أن ضريبة الأطيان تمثل أعباء جديدة علي الفلاحين في ظل أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما يتنافي مع توجهات الدولة الحالية بدعم الفلاح، مشددا علي أن مصر ما زالت دولة زراعية ولا بد أن نمتلك الغذاء.

وشدد درويش، علي أن تحميل الفلاح مزيدا من الأعباء، يفتح باب الفساد والمعاناة، وهو ما يتنافي مع الجمهورية الجديدة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.