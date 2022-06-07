شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرجئ الموافقة على قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان لمزيد من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال "جبالى" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "هناك رأى داخل مجلس النواب أن يتم إيقاف المد لمدة 3 سنوات" وهنا تعالت الأصوات داخل القاعة فقال رئيس المجلس:" أصبروا يمكن الحكومة تمد الإيقاف لمدة 10 سنوات، وسوف نرجئ الموافقة على هذه المادة".

وتابع: "من حيث المبدأ الاتجاه العام الموافقة على مشروع القانون ولكننا سوف نرجئ الموافقة على هذه المادة لمزيد من الدراسة".

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.