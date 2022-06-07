شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: القيادة السياسية وجهت العديد من المبادرات خلال السنوات الأخيرة لدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة مها عبد الناصر: "لابد من منح الفلاح المزيد من الحوافز لدعم القطاع الزراعى بصورة أكبر، خاصة بعدما اتضح للكل الحاجة الماسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية جراء الأحداث الخارجية.

وقال النائب حسام أبو زيد، إن القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الزراعى، واتضح ذلك من خلال العديد من المبادرات التى تهدف للنهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القيادة السياسية وجهت العديد من المبادرات خلال السنوات الأخيرة لدعم الفلاح المصرى، مطالبا مزيد من دعم القطاع لتحقيق الغرض المنوط وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار النائب محمد الفيومى إلى أن هناك جهود كبيرة من قبل القيادة السياسية بشأن دعم قطاع الزراعة، ومن ثم لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لمواجهة تفتيت الحيازات الزراعية وكل ما يخص قطاع الزراعة.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن مشروع القانون خطوة جديدة لدعم الفلاح وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، متابعة:"ونحن فى حاجة لمزيد من الإعفاءات لصالح الفلاح".