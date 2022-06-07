شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب للحكومة: نحن أبناء فلاحين.. ووزير المجالس النيابية: وأنا منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حوارا بين رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وذلك أثناء مناقشة التعديلات على القانون.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد إن الحكومة تقوم بشراء أردب القمح بـ870 جنيه من الفلاحين بالإضافة إلى أن النقل على الحكومة، مشيرا إلى أن هذا العام السادس الذى تقوم فيه الحكومة بتقديم تعديلات لمجلس النواب من أجل مد إيقاف العمل الخاص بضريبة الأطيان من أجل دعم الفلاحين".

وأضاف "فؤاد" إذ لم تطلب الحكومة مد الإيقاف لتم تطبيق القانون، وهنا رد المستشار حنفى جبالى، قائلا:" الفلاحين كده هتزعل منا يا سيادة الوزير ونحن أبناء فلاحين" فرد عليه المستشار علاء فؤاد، قائلا:" وأنا من أبناء الفلاحين".

وأكد "فؤاد" أن الحكومة عندما تنتهى السنة ستتقدم بتعديلات لمد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان".