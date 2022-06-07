الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 9.9% في الربع الاول من 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.

وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، فيما شهدت انخفاضاً قدره 0.9% على أساس ربعي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.96 ألف ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 33.8% عن الربع الأول عام 2021، و13.6% عن الربع الرابع من عام 2021.

وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7% و3.5% على أساس ربعي، تليها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3%. في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7% على أساس ربعي.

كما حققت أنشطة اتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، و2.5% على أساس ربعي.