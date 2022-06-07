بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي.. بولندا تطوّر إنتاج النفط والغاز

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في وقت سابق، الى جانب عدد من البلدان الأوروبية الأخرى لرفضها الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز. ما جعل بولندا تلجأ الى البحث عن بدائل أخرى.

في هذا الإطار، أفادت شركة PGNiG البولندية الخاصة بالنفط والغاز بأنها ستستثمر أكثر من 160 مليون دولار في توسعة حقول النفط والغاز.

ويقول بيان الشركة: “يتم استثمار ما يعادل بالقيمة المحلية (نحو 163 مليون دولار) من قبل PGNiG في اثنين من أكبر حقول النفط والغاز في البلاد: Lubyatow وDembno. وقد تم ​​تطوير خطة التوسيع باستخدام الأدوات الرقمية المتقدمة المستخدمة في منصةSmart Field”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البولندية أنها ستتوقف تمامًا عن استيراد النفط والغاز الروسي قبل نهاية العام الحالي.

الى ذلك، أوضحت PGNiG أن “النتيجة ستكون زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي وإطالة عمر الحقول من 15 إلى 20 عامًا”.

أمّا رئيس مجلس إدارة الشركة فقال: “إن تطوير إنتاج النفط والغاز المحلي هو أحد أولويات PGNiG. ونحن لا نجتذب موارد استثمارية كبيرة فحسب، بل أيضًا نستفيد من خبرتنا الغنية وأحدث الحلول التقنية”.

وأوضح: “بفضل هذا، يمكننا استخدام موارد كل حقل بشكل أكثر كفاءة، مما له أهمية كبيرة من حيث توفير السلامة والاستخدام الرشيد لموارد الطاقة غير المتجددة”.

وتعد Lubyatow وDembno من بين أكبر الحقول في بولندا. حيث ينتج كلا الحقلين النفط والغاز الطبيعي، ويعتبر النفط المنتج الرئيسي – في المجموع، يتم إنتاج أكثر من 480.000 طن من هذه المادة الخام سنويًا في كلا الحقلين، وهو ما يصل إلى 75% من إجمالي إنتاج النفط البولندي.