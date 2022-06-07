شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكمامات .. أمريكا ترفع مستوى الحذير من جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير من جدري القرود، وأوصت المسافرين بارتداء الكمامات أثناء رحلاتهم، مع الإشارة إلى أن القلق بشأن العدوى لا يصل إلى مستوى وباء كورونا

وتتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الأنفلونزا، ولكن المريض يصاب بعد ذلك بطفح جلدي مؤلم ويثور وتضخم في الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض لأول مرة بين خمسة إلى 21 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن المراكز الأمريكية أنه تم تسجيل حالات جدري القرود في جميع قارات العالم، ما عدا القارة القطبية الجنوبية.