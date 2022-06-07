الدفاعات الجوية السورية تعترض صواريخ إسرائيلية جنوب دمشق

اعترضت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، صواريخ إسرائيلية في جنوب دمشق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ونقلت «سانا» عن المصدر العسكري قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق»، مضيفة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ و«أسقطت معظمها».

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في العاصمة السورية دمشق بأنه سمع أصوات انفجارات قوية مساءً.