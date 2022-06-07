تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.



ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإنجليزي، في مباراة مرتقبة ستقام في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأمم الأوروبية، ,وتحديدا على ملعب أليانز أرينا.

موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية هو يوم الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت القاهرة، 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة عربية حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في المقابل، تُبث المباراة عبر عدة قنوات أوروبية على القمر الأوروبي، وأبرزها Sport TV وTVP Sport HDوDiema Sport HDوPolsat Sport Premium.

يتيح موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

وحدد اليويفا آلية وحيدة فقط لمتابعة المباريات، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية، وإنشاء حساب أيضا لمتابعة المباريات بدلا من أجهزة الحاسوب.