الرئيس زيلينسكي يقلد الجنود الأوكرانيين أوسمة في زاباروجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوسمة للجنود، خلال زيارة قام بها إلى منطقة زاباروجيا، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من أوكرانيا وتتعرض لقصف روسي.



وقال زيلينسكي: "أريد أن أشكر الجميع على القضية العظيمة، وعلى خدمتكم، والدفاع عنا جميعاً، دولتنا".

كان زيلينسكي قد طلب من الغرب مؤخراً وبشكل متكرر أسلحة ثقيلة، ليس لوقف التقدم الروسي فحسب، بل ولاستعادة الأراضي المحتلة أيضاً.

وقال مؤخراً إن حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية تحتلها القوات الروسية.

ومما أثار انزعاج القيادة الأوكرانية، أن موسكو بدأت أيضا في توزيع جوازات سفر روسية في منطقة زاباورجيا، وتخشى كييف أن تضم موسكو هذه المنطقة.