شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" يحذر الأعضاء: جائحة كورونا ما زالت موجودة وزادت عليها "القرود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أعضاء المجلس، قائلا "لدينا الكثير فى جدول الأعمال، فأرجو الالتزام بالوقت"، مضيفا :"البعض يتصور أن الكورونا انتهت، وهناك سلامات وأحضان واشواق، الكورونا مازالت موجودة وزاد عليها القرود".

يذكر أن المجلس يناقش اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، بالإضافة الى مشروع قانون بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.