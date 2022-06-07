شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مجلس النواب فى مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالتعريفة الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن المادة 13 من القانون رقم 207 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك تقضى بأن يصدر بالتعريفة الجمركية جداول أو تعديلها قرار من رئيس الجمهورية ويعرض على المجلس فور صدورها.

وذكر تقرير اللجنة، أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.