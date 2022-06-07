شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت الآخر من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بعد دعم منزله.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.