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قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة شبان فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما اعتقلت الآخر من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بعد دعم منزله.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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