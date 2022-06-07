أداة خصوصية جديدة على غوغل كروم

06 يونيو , 2022
نيويورك: حثت غوغل مستخدمي متصفح كروم على حماية بياناتهم الشخصية باستخدام أحدث أداة لكشف الاختراقات.
وأعلنت غوغل الميزة الجديدة في أبريل (نيسان) وبدأت طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الماضية.
وقالت غوغل: "عند التنقل عبر دليل الخصوصية، ستتعرف على ما وراء كل إعداد، وكيف يؤثر على تجربة التصفح. وللبدء، سيتضمن دليل الخصوصية عناصر تحكم في ملفات تعريف الارتباط ومزامنة السجل والتصفح الآمن وتحسين البحث والتصفح".
ولتجربة Privacy Guard توجه إلى إعداد كروم بنقر النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من المتصفح، ثم الانتقال إلى الخصوصية والأمان ثم Privacy Guard وإذا تعذر استعراض الدليل بالكامل مرة واحدة، فإن غوغل تحفظ التقدم أثناء التنقل، حسب ذا صن البريطانية.
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