الرئيس زيلينسكي يرفض تصدير حبوب أوكرانيا عبر بيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن بلاده ترفض خطة لتصدير حبوبها بالسكك الحديدية عبر بيلاروسيا للالتفاف على حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود.



وأبلغ زيلينسكي مؤتمراً صحفياً في العاصمة الأوكرانية كييف بأن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تعلق في أوكرانيا في خريف هذا العام.

وقالت بيلاروسيا، التي استخدمتها حليفتها روسيا نقطة انطلاق في الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، إنها مستعدة للسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها إلى موانئ بحر البلطيق، إذا سُمح لبيلاروسيا أيضاً بشحن بضائعها من تلك الموانئ.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً إلى هذا المقترح لحل المشكلة.

ونقلت وكالة انترفاكس الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي "لسنا مستعدين حتى الآن لانتهاج هذه الترتيبات".

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن ضمان سلاح بحرية دولة ثالثة مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

لكنه قال إن الأسلحة الأوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.