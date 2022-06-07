الأرصاد المصرية تحذر من موجة شديدة الحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد الطقس في مصر موجة شديدة الحر، تبدأ من غد الأربعاء، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 38 درجة، بينما تتجاوز 40 درجة جنوب البلاد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط هذه الأيام؛ حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل (الكويت، العراق، إيران، شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

ولفتت الأرصاد إلى أن مدينة الجهراء بالكويت سجلت، الإثنين، درجة حرارة تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، بينما من المتوقع أن يمتد تأثير المنخفض إلى مصر، ويسبب موجة حارة قوية، ولكن بدرجة أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافي.

وتابعت أن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالي تعديل درجة الحرارة، ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال الفترة القادمة، واعتبارا من الغد، درجات حرارة تتراوح ما بين ٣٨:٣٧ درجة، وتتجاوز الحرارة جنوب الصعيد حاجز ٤٠ درجة.

وبخصوص طقس، الثلاثاء، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء، تسجل القاهرة.. العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية.. العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح.. العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج.. العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا.. العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان.. العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.