بعد غياب 30 عاما.. محمد صبحي يعلن عودته إلى السينما

ونوه الفنان محمد صبحي، خلال تصريح أدلى به لصحيفة "الوطن" المصرية، إلى أنه حاليًا يعمل على إنهاء التحضيرات اللازمة للعمل السينمائي، الذي يتوقع أن يكون "مختلفًا وجديدًا" بحسب وصفه.

وأضاف "صبحي"، أنه اختار قصة لم تُقدم من قبل لفيله الجديد، مؤكدًا حرصه على تقديمها بطريقته الخاصة، دون اللجوء للأساليب المتبعة حديثًا وفق تصريحه.



ورغم غيابه الطويل، ذكر "صبحي" أنه على علم بتغير طبيعة العمل في المجال السينمائي، مرجعًا سبب ابتعاده الطويل إلى رغبته في تجنب المشاركة في الأعمال التجارية: "أسعى دائمًا لتقديم قيمة ورسالة".