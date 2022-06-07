القبض على شخصين 'يمجدان' حزب البعث في النجف

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- النجف

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين متهمين بالدعوة لتمجيد حزب البعث، المحظور، خلال تجمع للمطالبة بالخدمات في محافظة النجف.



وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد و حزب البعث الصدامي المحظور أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة المشخاب في وقفة سلمية للمطالبة بالخدمات، قامت مفارز جهازنا في محافظة النجف ووفق مذكرة قضائية بالقبض على اثنين ممن ألقوا القصائد والأهازيج التي تحاول تبييض سجل الإجرام البعثي الصدامي الأسود".



وأضاف البيان، أن "المتهمين سيتم إحالتهما بعد استكمال التحقيقات الإبتدائية إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".