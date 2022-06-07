توتنهام يحدد ثمن رحيل نجمه البارز

وذكر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن ستيفن بيرجوين لاعب توتنهام، سيكون متاحا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، نظرا لقلة مشاركاته.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن النادي اللندني يرغب في استرداد ما قيمته 27 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه لأيندهوفن من أجل ضم اللاعب في 2020.