اخبار العالم

رسمياً.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسمياً.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-07 | 08:45

رسمياً.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري

306 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

أعلنت الشركة المتحدة وبريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل استضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات.

ولم تنته منافسات مسابقة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن، حيث تستكمل منافساته بالتزامن مع لعب مواجهات كأس مصر للنسخة الحالية.

ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي ، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا