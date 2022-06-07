انت الان تتابع خبر رسمياً.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-07 | 08:45
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الخليج 365 - رياضة
أعلنت الشركة المتحدة وبريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل استضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات.
أعلنت الشركة المتحدة وبريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل استضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات.
ولم تنته منافسات مسابقة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن، حيث تستكمل منافساته بالتزامن مع لعب مواجهات كأس مصر للنسخة الحالية.
ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضية، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.
ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضية، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.