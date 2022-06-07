الجدل حُسم: سعد لمجرد في بغداد!

عاد هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور بغداد ليتصدّر التراند على "تويتر" في العراق وذلك على خلفية الحفلة التي سيقيمها في بغداد في التاسع من حزيران الحالي.

جاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنظمة للحفلة ليل أمس على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المغربي يشوّق فيه جمهوره العراقي إلى اللقاء الذي سيجمعه بهم، كاشفة أن: "لمجرد خلال ساعات يصل بغداد لاحياء اكبر الحفلات الفنيه في العراق على المسرح الكبير في سندباد لاند".

