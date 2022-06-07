شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دونيتسك تكشف عن مقتل 10 أشخاص جراء القصف الأوكراني خلال الساعات الـ24 الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت هيئة أركان الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء القصف الأوكراني على أراضي الجمهورية.



وجاء في بيان صدر عن الأركان ونشر في صفحتها على "تلغرام": "قالت وزارة الطوارئ لجمهورية دونيتسك الشعبية إنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من أمس الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباحا من اليوم الثلاثاء قتل 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".