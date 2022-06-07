موسكو تسرّع وصول المركبات إلى المحطة الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها آلية اعتماد خطط جديدة لتسريع آلية وصول المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية.



وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة دميتري روغوزين: "المركبة الفضائية المأهولة التي سنطلقها نحو المحطة الفضائية الدولية ربيع عام 2023 قد تطلق وفقا لخطة المدار الواحد، أي بعد انفصالها عن الصاروخ الحامل وستدور دورة واحدة فقط حول الأرض ومن ثن ستلتحم بالمحطة".

وأضاف "خريف العام الجاري نخطط لإطلاق مركبة شحن من نوع Progress نحو المحطة، هذه المركبة ستحلق وفق خط المدار الواحد أيضا، لكن دورانها حول الأرض لن يستغرق ساعة ونصف الساعة بل ساعتين تقريبا، وهذا الأمر سيفتح أمامنا الطريق لاتباع خطة المدار الواحد مع مركبات سويوز المأهولة التي سنرسلها إلى المحطة ربيع العام القادم".

وكانت شركة "إينيرغيا" الروسية قد أعلنت عام 2019 أن الخبراء فيها يعملون على تطوير آلية لوصول المركبات إلى المحطة الفضائية عبر خطة "المدار الواحد"، وأنها ستختبر هذه الآلية مع المركبات الروسية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وعام 2021 اختبرت بعض التقنيات التي تساعد على تنفيذ هذه الآلية مع مركبة Progress MS-17.