شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء في البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال بايدن إن "عدة عوامل" تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التي تحتاجها.

ونقل بيان للبيت الأبيض قوله: "أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين".

وأعفى الرئيس من رسوم الاستيراد لمدة عامين "بعض القطع والوحدات الشمسية"، التي يتم استيرادها من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.