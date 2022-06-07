الإمارات تؤكد أن 14 مليون أوكراني تشردوا منذ بدء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن أكثر من 14 مليون أوكراني شردوا بعد مرور نحو 100 يوم على بدء الحرب.



وأضافت مندوبة دولة الإمارات خلال جلسة بمجلس الأمن، مساء الإثنين، أن النزاع في أوكرانيا يقوض الأمن الغذائي في العالم، مشيدة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتيسير شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، وكييف تريد أسلحة مضادة للسفن قد تضمن المرور الآمن لصادراتها.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في كييف أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

وأضاف أن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.