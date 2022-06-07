الخارجية الروسية تعلن فرض عقوبات ضد وزيري المالية والطاقة الأمريكييين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، الإثنين، فرض العقوبات على أشخاص وكيانات بالبلدين.



وتفصيلا، أعلنت الخارجية الروسية، فرض عقوبات ضد وزيري المالية والطاقة الأمريكيين.

كما أعلنت الوزارة فرض عقوبات على كبار المديرين التنفيذيين لشركات الدفاع والإعلام الأمريكية.

في المقابل، أمرت الولايات المتحدة، بمصادرة طائرتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي السابق.

إلى ذلك، لم يستبعد السفير الأمريكي في موسكو، جون ساليفان احتمال أن تغلق روسيا والولايات المتحدة سفارتيهما على أراضي بعضهما البعض.

لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في اتخاذ خطوة كهذه، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال ساليفان في حديث لوكالة "تاس" ردا على سؤال عن مدى احتمال إغلاق السفارتين: "هذا أمر ممكن، ومثل هذا الاحتمال وارد، على الرغم من أنني أعتقد أن هذا سيكون خطأ كبيرا".

وأضاف أنه بالكاد يمكن العثور في الإدارة الأمريكية على مؤيد لفكرة إغلاق السفارتين.

وأعتبر أن السبب الوحيد الذي قد يجبر الولايات المتحدة على إغلاق سفارتها هو استحالة مواصلة عملها لاعتبارات أمنية.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن موسكو سبق أن تحدثت عن خطر قطع العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن هذا قد يعني إغلاق البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين.

وتشد العلاقات بين روسيا والغرب توترا كبيرا منذ بداية العام، على خلفية الأزمة الأوكرانية.