وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية فوق المنطقة الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت سوريا، الإثنين، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق



وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق

كما قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية أطلقت فوق المنطقة الجنوبية، دون المزيد من التفاصيل.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أكدت سوريا أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على منطقة مصياف بريف حماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "لم ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.