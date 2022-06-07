شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش اليوم خطة دعم وزارة الاتصالات لقطاع المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، والمشاريع المستقبلية، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقرر أن تكون بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت قد أوصت اللجنة أيضاً بدراسة جهاز تنمية المشروعات لامكانية تمويل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وذلك من خلال مبلغ (1,5 مليار جنيه) المخصصة للجهاز في المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يذكر أن مجلس النواب خلال جلساته العامة، المنعقدة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، سينظر اتفاقيات دولية ضمن جدول أعماله فى إطار دعم خطة التنمية للدولة المصرية، تتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان.