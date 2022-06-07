شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لتمتع المشروعات بالحوافز وفقا لقانون الاستثمار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون الاستثمار المعدل فى 31 يوليو عام 2019، توافر عدد من الشروط في المشروعات الاستثمارية كى تتمتع بالحوافز المنصوص عليها، ونستعرضها فيما يلى: