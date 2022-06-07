زيلينسكي يبحث اللجوء إلى قوة بحرية أجنبية لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد يعلق في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، وأن كييف تريد أسلحة مضادة للسفن تضمن المرور الآمن لصادراتها.

وأبلغ زيلينسكي الصحافيين في كييف، بأن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة ضمان سلاح بحرية دولة ثالثة مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.

وأضاف أن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.