عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

الثلاثاء 7 يونيو 2022

الخليج 365

أكدت سوريا، الإثنين، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.



وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.

كما قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية أطلقت فوق المنطقة الجنوبية، دون المزيد من التفاصيل.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أكدت سوريا أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على منطقة مصياف بريف حماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "لم ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".