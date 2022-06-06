شكرا لقرائتكم خبر عن إضرام النار في ثلاث قرى ونهب المنازل خلال الهجمات بالموزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضرم مجهولون النار في ثلاث قرى في إقليم كابو ديلجادو المضطرب الذي مزقته الصراعات في شمال موزمبيق.

وتعرضت قرى مقاطعة أنكوابي لهجوم أمس الأحد، حسبما أعلن الرئيس فيليب نيوسي اليوم الاثنين.

وقال الرئيس إن المهاجمين نهبوا المنازل وأجبروا آلاف السكان على الفرار.

ويشن المتمردون هجمات وحشية منذ عام 2017 في شمال موزمبيق وهي منطقة تشارك فيها شركة توتال الفرنسية للطاقة في مشروع للغاز المسال بقيمة مليارات الدولارات.