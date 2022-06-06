جونسون ينجو من تصويت سحب الثقة في البرلمان

وفضيحة الحفلات تتعلق بتجمعات أقيمت داخل مقر الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت)، وحضرها بوريس جونسون إبان فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التصويت السري اليوم في أعقاب خلافات بين أعضاء الحزب الحاكم حول مخالفة جونسون لتدابير محاربة جائحة كورونا، وانقسامات بشأن السياسة الاقتصادية وأسلوبه في قيادة الحكومة.



وكان جونسون يحتاج إلى الفوز بتأييد ما لا يقل عن 180 نائبا (نصف أعضاء الحزب في البرلمان زائد واحد) من حزب المحافظين للبقاء في عمله رئيسا للوزراء.