الجزائر.. السجن 8 سنوات للسعيد بوتفليقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يونيو 2022

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أصدر القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، حكما بسجن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لمدة ثماني سنوات في قضية تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه سنة 2019.



وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في الجزائر العاصمة، المستشار الشخصي للرئيس الراحل السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات سجنا نافذا.

وفي قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الرئاسية في نيسان أبريل 2019 التي تم إلغاؤها، أدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال علي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذًا؛ بتهم ”تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات“، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.