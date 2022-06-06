بعد الإساءة للنبي محمد.. الهند ترفض تقديم اعتذار رسمي بحجة «لا تعكس وجهة نظر الحكومة»

الشارقة - اميمة ياسر -

رفضت السلطات الهندية، تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين، والتي أدلى بها أحد مسئولي حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في البلاد مؤخراً.

واعتبرت السلطات الهندية أن التغريدات والتصريحات المسيئة "لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، إن الهند ترفض رفضاً قاطعاً "التعليقات غير المبررة وضيقة الأفق" الصادرة عن أمانة منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيراً إلى أن نيودلهي "تولّي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان"، بحسب تعبيره.

وأضاف باجشي أن "التغريدات والتعليقات التي تسيء إلى شخصية دينية صدرت عن أفراد معينين. وهي لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء حكومة الهند".

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الهندية، اتخذت إجراءات قوية ضد الأفراد المسيئين من قبل الهيئات ذات الصلة، موضحاً أن حزب "بهاراتيا جاناتا" قرر إيقاف كل من المتحدث باسمه الوطني نوبور شارما، ورئيس وحدة دلهي الإعلامي للحزب نافين جيندال بسبب تعليقاتهم.

وتابع باجشي: "من المؤسف أن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي اختارت مرة أخرى الإدلاء بتعليقات بدوافع مضللة. وهذا يفضح فقط جدول أعمالها المثير للانقسام الذي يتم السعي إليه بناءً على طلب المصالح الخاصة".

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد أدانت الإساءات الصادرة عن المسئول الهندي تجاه النبي محمد، مؤكدة أنها تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين والتضييق عليهم.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، السلطات الهندية "بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على النبي محمد وعلى الدين الإسلامي وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".