الكاظمي: تنسيق أمني بين مصر والأردن والعراق

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وعبر خلال استقباله وزيري خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي، عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع مصر والأردن وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية والازدهار والأمن الغذائي المشترك.وقال إن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضد من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة ويخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة.
كما تم التأكيد على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.
وجدد الوزيران شكري والصفدي خلال اللقاء، التأكيد على الحرص الذي توليه القاهرة وعمان لأمن واستقرار العراق في إطار ما يجمع الدول الثلاث من وشائج أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.
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