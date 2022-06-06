شكرا لقرائتكم خبر خدمات طبية سعودية لـ15 ألف لاجئ سوري ولبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار في الجمهورية اللبنانية، يستفيد منها 15,000 فرد.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض، وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عكار وريفها، وللمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات.

وأضاف المعلم أن الاتفاقية ستسهم أيضا في تعزيز أساليب التغذية الصحية وقياس وزن وطول الأطفال، والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي، وتقديم الدعم النفسي للأطفال أصحاب الإعاقة الحركية والحسية خاصة، ومساعدتهم في الوصول إلى المراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.